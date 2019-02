Spalletti: «Non siamo già qualificati»

Massimo Sarti

MILANO - «Non siamo ancora qualificati. Non dovremo avere lo stesso atteggiamento del secondo tempo di Vienna». Luciano Spalletti chiama tutti alla massima concentrazione, dimenticando tutte le chiacchiere extra campo. Ma anche lo 0-1 dell'andata in casa del Rapid.

All'Inter basterà il pareggio stasera a San Siro per accedere agli ottavi di Europa League. Ma il tecnico nerazzurro non si fida dei biancoverdi 32 volte campioni nel loro Paese: «Hanno mostrato di avere qualità. Nella fase a gironi hanno vinto a Mosca sullo Spartak e io so cosa vuol dire», ha aggiunto il tecnico di Certaldo, riferendosi al suo passato alla guida dello Zenit in Russia. A Spalletti «girano un po' più di un po'» per l'eliminazione dalla Champions. Ora sa che l'Inter è «favorita per l'Europa League, come però ce ne sono altre cinque o sei . Dobbiamo ambire ad andare più in là possibile. Le ultime hanno dato fiducia anche in chi sinora ha giocato di meno».

A qualcuno di questi stasera Spalletti ricorrerà: Miranda in difesa e Candreva in avanti appaiono favoriti su De Vrij e Politano. A centrocampo dovrebbero giocare Vecino e Borja Valero. Dal primo minuto Nainggolan, Perisic e Lautaro Martinez. Oltre a Icardi, sempre out Keita, mentre Gagliardini, Dalbert e Joao Mario non sono in lista

Curiosità storica: l'unico precedente in Italia in competizioni Uefa tra Inter e Rapid Vienna fu al Bentegodi di Verona, per le condizioni pessime del prato di San Siro. Il 3 ottobre 1990 i nerazzurri di Giovanni Trapattoni passarono il primo turno di Coppa Uefa con un 3-1 ai supplementari (gol decisivo di Klinsmann al 101'), iniziando il cammino verso il trionfo della primavera 1991 nella doppia finale con la Roma.

