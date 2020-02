Spalletti: «Mi voleva il Diavolo, l'Inter mi ha pagato per restare a casa»

MILANO - Panchine sempre calde, nel presente e nel passato. Nel giorno della rescissione consensuale tra Walter Mazzarri e il Torino e dell'ingaggio in granata di Moreno Longo (un ritorno dopo le parentesi da giocatore e da tecnico scudettato della Primavera), è arrivata la puntura di Luciano Spalletti, intervenuto a margine degli Italian Sport Awards a Castellammare di Stabia. «Nessun contatto con il Napoli per sostituire Carlo Ancelotti. Sono stato chiamato solo dal Milan. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa. Ci sono stati dei ragionamenti e il finale è stato questo. Si prende atto di queste conclusioni». Ecco la versione del tecnico di Certaldo dei giorni frenetici di inizio ottobre, quando il Milan aveva pensato a Spalletti per il dopo Marco Giampaolo. «Se sono pronto per un'altra esperienza? Fosse stato per me io non avrei smesso».(M.Sar.)

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

