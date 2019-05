Spalletti: «Inter, conta solo centrare il nostro obiettivo»

Alessio Agnelli

MILANO - «Qui non conta Spalletti o un altro allenatore, conta solo riportare l'Inter in Champions». E poco importa se radiomercato continua ad insistere su Antonio Conte per il futuro prossimo della Beneamata. Nei pensieri di Luciano Spalletti c'è solo «l'Inter, la cosa da mettere sempre avanti, in ogni scelta» e la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League, come da richieste societarie. Anche a costo di rimetterci personalmente e di agevolare Suning nell'operazione-Conte (già definita da Marotta a 9 milioni a stagione più bonus per 3-4 anni), onerosissima, ma fattibile con i 50 milioni garantiti dall'Uefa per il visto.

«Se i giornali scrivono che non sarò più l'allenatore dell'Inter, lo fanno perché hanno i loro Robert Redford motivi - ha sottolineato il nocchiero di Certaldo -, perché funziona così nel calcio. Ma ciò non ci sposta un millimetro da quello che è il nostro obiettivo». Ossia, una vittoria nel posticipo al Meazza di stasera con il Chievo, per riprendere il 3° posto (ora all'Atalanta, a +2) e tenere il 5° del Milan (a una sola lunghezza dai nerazzurri, dopo lo 0-1 di Firenze) a distanza.

Anche se, con il riferimento all'attore americano (noto, fra le tante interpretazioni, per l'Uomo che sussurrava ai cavalli), Spalletti qualche sassolino ha voluto toglierselo, sottintendo spifferi dall'interno, o gole profonde (deep throat, come l'informatore con cui Redford ebbe a che fare in Tutti gli uomini del Presidente) nerazzurre, ad avvalorare la tesi Conte. Poi, l'immediato ritorno al presente, «perché il mio futuro non mi interessa - ha proseguito il tecnico toscano -, come non deve interessare ai miei calciatori. A tutti deve interessare solo l'Inter di adesso. Questo ci permetterà di rivivere un'altra stagione facendo parte della prossima Champions. Nella testa dei giocatori non c'è altro». Quindi, «una sola strada, quella di vincere e centrare l'obiettivo», a cominciare dall'impegno con l'ultima della classe, che «non sottovaluteremo, perché la posta in palio è altissima - ha concluso Luciano Spalletti -. Tutti la sanno riconoscere, tutti hanno ben chiaro il da farsi. Atalanta e Milan hanno vinto ed è normale, come lo deve essere per noi contro il Chievo. Per vincere dovremo essere migliori dei nostri avversari, non tentare di far diventare loro peggiori».

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

