Spalletti in ansia uomini contati contro l'Eintracht

MILANO - Emergenza-Inter: contro l'Eintracht 9 uomini fuori e solo 11 (più i 3 portieri) a disposizione. Tra ineleggibili, squalificati, feriti e disertori, quasi un bollettino di guerra per Luciano Spalletti in vista del ritorno degli ottavi di Europa League di giovedì sera con l'undici di Adolf Hütter. Oltre al solito Mauro Icardi, renitente alla leva da un mese e ancora fuori dai giochi, il tecnico di Certaldo non potrà contare su Gagliardini, Dalbert e Joao Mario, esclusi dall'elenco per la coppa, Lautaro e Asamoah, fermati per un turno dall'Uefa, Nainggolan, Brozovic e Joao Miranda, infortunati, gli ultimi due domenica pomeriggio contro la Spal, a completare una lista degli assenti piuttosto corposa e decisamente poco rassicurante in ottica qualificazione ai quarti di finale.

A pesare sarà soprattutto il forfait di Marcelo Brozovic in mediana, uno stop forzato che potrebbe anche prolungarsi fino al derby di domenica sera, con doppio problema per il tecnico Spalletti.

Tutto dipenderà dall'esito degli esami in programma questa mattina all'Humanitas di Rozzano per il croato, ma per l'Eintracht niente da fare e flebili speranze per la sfida coi cugini. Stesso discorso per Joao Miranda, anche lui segnalato a Rozzano in mattinata, per un intervento di riduzione alla frattura scomposta delle ossa nasali con sublussazione del setto, rimediata contro la Spal.

Zero chance con i tedeschi, ma possibile ritorno tra i convocati già contro il Milan, in panchina e pronto all'uso con una maschera protettiva. Per il Ninja, invece, pochissime percentuali di esserci contro i cugini, nessuna giovedì sera. E contro l'Eintracht uomini contati e scelte per Spalletti. In difesa De Vrij, Skriniar, Ranocchia, Cedric e D'Ambrosio. In mediana Vecino e Borja Valero. In attacco, Politano, Candreva, Perisic e Keita, con il croato e il senegalese non al meglio ma precettati a forza. (A.Agn.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA