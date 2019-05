Spalletti, il suo Empoli fa paura

Alessio Agnelli

MILANO - Spalletti-Empoli: un incrocio di destini in una storia di Champions e salvezza. Quello tra Luciano Spalletti e il club toscano, l'ultimo in cui ha militato da giocatore (stagione 92/93) e il primo in cui ha allenato (dall'anno successivo nelle giovanili; dal '95 al '98 alla guida della prima squadra), è un rapporto di gratitudine e amore reciproco. Ma domenica sera il destino li metterà di fronte: Spalletti focalizzato da buon professionista sul visto da offtrire ad Antonio Conte per la prossima fase a gironi di Champions League con un'ultima vittoria, l'Empoli con lo stesso obiettivo per essere padrone del proprio destino in ottica salvezza, senza aspettare buone nuove da Firenze (un successo della Viola sul Genoa). «Forse era un po' scritto nel destino, per come sono andati i risultati nell'ultimo periodo» - la chiosa di Luciano Spalletti a Sportmediaset -. Ci giocheremo la Champions all'ultima giornata, contro l'Empoli, ma è anche corretto, se non riesci a vincere una delle tante partite che abbiamo pareggiato in precedenza, pur meritando di più. Poi è chiaro che la cosa si può ingarbugliare. Se le voci sul futuro distraggono? Non lo so, da dentro le cose sono chiare. Noi dobbiamo allenarci bene, per avere la mente protesa verso l'obiettivo da raggiungere». Con la consapevolezza che sarà comunque quarta contro quartultima' (questo il sunto del breve discorso di Spalletti alla squadra prima dell'allenamento di ieri). A rendere ancora più avvincente la sfida fra il certaldino e i toscani, anche l'amicizia di vecchia data con Aurelio Andreazzoli, suo collaboratore a Udine e Roma (tra il 2003 e il 2009) e animato da buoni propositi: «Giocare a San Siro è sempre una bellezza - ha sottolineato il tecnico dell'Empoli -. Confrontarci con Luciano Spalletti sarà ancora più piacevole».

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

