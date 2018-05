Spalletti: «Icardi? Vuole l'Inter ma bisogna essere pronti a tutto»

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Icardi? Bisogna essere pronti a tutto, anche se la sua volontà è chiara: vuole rimanere». Non un grido d'allarme vero e proprio, ma un avvertimento e un messaggio neanche troppo velato all'indirizzo di Suning, questo proprio sì.A risollevare la questione Mauro Icardi, in trattative per il rinnovo di contratto con l'Inter ma, al momento, ancora a rischio scippo (dal primo al 15 luglio, come da clausola di recesso) per 110 milioni di euro, è stato, a margine della finale di Champions di Kiev, Luciano Spalletti, rassicurato a parole dal capitano e in attesa delle contromosse della società: «Con Mauro ho parlato diverse volte e lui manda segnali ben precisi - ha proseguito il nocchiero di Certaldo -. Non è mai dubbioso sul futuro. Nell'Inter ci sta bene e ci vuole rimanere, poi ci sono dei club che se decidono di portarti via un calciatore e tu fino al giorno prima dici: Io non mi muovo da qui, il giorno dopo ti prendono e ti trascinano. E tu, alla fine, sei anche contento di andare con loro, mentre la sera prima la pensavi diversamente».Quindi, da parte del toscano, un solo imperativo: salvare, e blindare, il soldato Icardi. Come proverà a fare Piero Ausilio, a stretto giro di posta, nel summit con Wanda Nara per il rinnovo con adeguamento fino al 2022.L'offerta di Suning è di 6 milioni (bonus esclusi) netti l'anno, contro gli 8 richiesti da Lady Icardi per prolungare. Differenze di vedute anche sull'entità della nuova clausola, tra i 160 e i 180 (l'idea nerazzurra) milioni di euro.«Ma per il momento non ci sono segnali e nemmeno dubbi su quella che è la volontà di Icardi - ha concluso Luciano Spalletti -. E il fatto che sia andato all'aeroporto a prendere Lautaro Martinez è fondamentale e la dice lunga sul rispetto che Mauro ha verso i suoi compagni. E sul motivo per cui indossa la fascia di capitano».riproduzione riservata ®