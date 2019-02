SPALLETTI AL MURO

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Con Spalletti un normale confronto. La sua posizione è solida, saprà tirarci fuori dalla crisi. E Parma non sarà decisiva». Avanti insieme, senza ultimatum o risultati obbligati nell'insidiosa trasferta di sabato al Tardini per mantenere lo status quo. L'Inter e Luciano Spalletti non hanno intenzione di separarsi. E, dopo i voti rinnovati nel summit di 20 minuti post Bologna, «niente di più che un normale confronto come si fa dopo ogni partita, che si vinca o si perda», ieri è arrivata anche la conferma mediatica di Beppe Marotta a spegnere ogni voce. Dai presunti contatti con Conte («che non sento da mesi e mesi») per giugno, all'ipotesi Cambiasso (a favore del Cuchu più del 60% degli internauti nerazzurri) come traghettatore per l'immediato.Il neo amministratore delegato dell'Inter punta ancora sul nocchiero di Certaldo, che «saprà tirarci fuori da queste sabbie mobili- ha proseguito ai microfoni di Sky il dirigente varesino -. La posizione dell'allenatore è estremamente solida. E il suo futuro non dipende dal risultato della partita di Parma. Serve un cambio di mentalità. Mancano ancora 16 partite, siamo al terzo posto, la rosa è forte e l'allenatore è bravo. Io come dirigente negli ultimi 22 anni non ho mai esonerato un tecnico: per farlo devono esserci situazioni davvero particolari. Già in passato l'Inter ha avuto periodi duri, di malessere, ma se ne è sempre tirata fuori. Sono sicuro che capiterà anche questa volta».Quindi, per Spalletti niente vittorie obbligate con Parma e Rapid Vienna (giovedì prossimo, nell'andata dei 16esimi di Europa League in Austria) per salvare la panchina. Anche perché «ha un contratto fino al 2021 (a 4 milioni a stagione, ndr). Quindi la società e il presidente Zhang, che ho sentito oggi, contano che si possa costruire il futuro con lui. Gli obiettivi? Lo scudetto ovviamente non può essere un traguardo ora, ma la conquista di un posto nella prossima Champions resta il nostro obiettivo primario».Ieri Luciano Spalletti ha tenuto la squadra a rapporto, prima dell'allenamento ad Appiano. Tutti richiamati all'ordine e alle prestazioni, Icardi compreso e grande assente (in termini di gol) nelle ultime 6 di campionato. «Mauro è un bravo ragazzo, ma è ancora giovane e ha margini di miglioramento - ha concluso Marotta -. Non è sul banco degli imputati, lo siamo tutti al limite, e il rinnovo non ha influito. Nainggolan? Può dare di più e lo sa bene anche lui. Finora tanti infortuni, prima o poi emergerà la sua professionalità».riproduzione riservata ®