SPAGNA AI QUARTI

Francia fuori ai rigori. Sbaglia Mbappè e la Svizzera vince 8-7 (3-3 al 120'). Nel secondo tempo regolamentare era accaduto di tutto a Bucarest: in vantaggio 1-0 (con Seferovic nel primo tempo), gli elvetici avevano mancato il raddoppio su rigore con Rodriguez; poi la reazione della Francia. Due reti di Benzema in 2' e sorpasso. Poi il 3-1 di Pogba, infine le scivolate transalpine nel finale, con le reti di Seferovic (85') e Gavranovic al 90' che agguantavano il pari (3-3).

Nella sfida delle 18 la Spagna batteva 5-3 a Copenaghen dopo i supplementari la Croazia, in una rocambolesca partita che sembrava aver dominato e che poi si è complicata fino alla fine. Prima l'autogol di Pedri, poi le reti del 3-1 iberico di Sarabia, Azpilicueta, Torres sembravano aver chiuso il match; Orsic e Pasalic al 92' portavano la sfida ai supplementari, risolta poi dagli ex campioni del mondo con Morata e Oyarzabal. Nei quarti Svizzera-Spagna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

