Spaccio, risse, parcheggiatori e venditori abusivi che spadroneggiano. «In via Benedetto Marcello la situazione è insostenibile da ormai troppo tempo come se fosse terra di nessuno». È la denuncia del consigliere d'apposizione del Municipio 3 Marco Cagnolati, in quota Forza Italia, che fotografa il degrado di una strada che risente anche dei pesanti problemi della Stazione Centrale.

Va peggio durante il mercato: in un copioso dossier fotografico Cagnolati immortala la «sporcizia dell'area con i cestini pieni fino all'orlo e la spazzatura disseminata ovunque». Sembra che la zona non venga pulita da giorni, invece, l'Amsa fa il consueto giro, «ma i frequentatori molesti non ci mettono molto a spargere rifiuti». Poi, il proliferare dei vù cumprà (foto): «Sono sotto gli occhi di tutti i venditori abusivi attacca Cagnolati che, nonostante la presenza dei vigili, vendono di tutto come se nulla fosse, in totale violazione delle norme, anche di quelle legate all'emergenza Covid».

La proposta, contenuta in una lettera inviata a sindaco e assessori, è di «un presidio fisso per un periodo di almeno 6 mesi per riportare la situazione alla normalità, oltre a un pattugliamento quotidiano delle forza dell'ordine» come deterrente.

Di «ferita aperta» parlano i residenti, la cui «soglia di sopportazione è ormai colma e giunta al limite». Lo hanno più volte ribadito al Municipio 3 che, con i consiglieri di opposizione, si fa portavoce dell'insofferenza dei residenti del quartiere.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 05:01

