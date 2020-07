Spaccio e ndrine, 17 arresti

Salvatore Garzillo

La rappresentazione più efficace della ndrangheta resta quella dell'Idra, il mostro mitologico a cui crescevano due teste ogni volta che se ne tagliava una.

Per le ndrine è uguale. I colpi della procura non riesconoa bloccare la capacità di riorganizzarsi in tempi record. Appare evidente con l'operazione Quadrato 2, l'ultima indagine della Direzione distrettuale antimafia che ieri ha portato all'arresto tra Milano e Reggio Calabria di 17 persone (10 in carcere, 5 ai domiciliari e 2 con obbligo di firma) legate alle famiglie Barbaro-Papalia, da decenni egemoni a Corsico e Buccinasco. Nell'ordinanza eseguita dai carabinieri della compagnia di Corsico viene contestato il reato di associazione finalizzata al traffico di droga, detenzione e porto di armi clandestine e, a due indagati in particolare, è stata contestata l'aggravante del metodo mafioso per avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività della locale.

Quadrato 2 è la continuazione di un'indagine c conclusa nell'ottobre del 2018, che aveva consentito di individuare e arrestare gli uomini che gestivano lo spaccio di cocaina e marijuana nella zona a sud-ovest della provincia di Milano. Un colpo importante per gli assetti del gruppo o almeno così sembrava. Invece l'Idra ha dimostrato di avere sangue e soldi a sufficienza per tornare in poche settimane, sempre legate al ceppo dei Barbaro-Papalia. Nel corso della nuova indagine arrestati in flagranza 7 pusher e sequestrati circa un chilo di cocaina, 100 grammi di hashish e 2,5 chili di marijuana.

I metodi usati dai nuovi arrestati comprendevano pizzini nelle ruote delle auto e cocaina e marijuana pronta da spacciare nell'hinterland. «Le realtà di Corsico e Buccinasco hanno elementi comuni con i paesi dell'Aspromonte - ha spigato il capo della Dda di Milano, Alessandra Dolci - Abbiamo avuto indagati estremamente accorti che hanno usato tutte le tecniche tipiche per sfuggire alle attività di captazione, come sistematiche bonifiche delle auto e colloqui in posti aperti, eppure si è riusciti a individuare le responsabilità dei soggetti con grandissima capacità investigativa e sacrificio professionale».

