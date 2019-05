Spaccio, 3 zone sorvegliate speciali

Simona Romanò

Dalle zone calde della movida intorno a Darsena e Arco della Pace alla periferica via Padova. Sono le tre aree critiche sul fronte dello spaccio interessate da più interventi mirati delle forze dell'ordine, aiutati dai vigili.

È quanto è stato stabilito ieri a Palazzo Diotti, con il Comitato per l'ordine e la sicurezza a cui hanno partecipato, oltre il prefetto Renato Saccone, anche i vertici della Procura a partire dal procuratore Francesco Greco, i capi della Dda Alessandra Dolci e del dipartimento Criminalità organizzata comune Laura Pedio. Una riunione che si è svolta dopo la circolare rivolta a tutti i prefetti e firmata dal ministro degli Interni Matteo Salvini, il 17 aprile, nella quale chiedeva la creazione delle cosiddette «zone rosse»: ovvero porzioni di territorio soggette a una serie di divieti specifici e interdette a chi ha già commesso reati, per «ridurre (o eliminare) attività illegali e fenomeni antisociali». «Dallo spaccio al consumo smodato di alcol, alle varie forme di abusivismo», si legge nella circolare.

Milano risponde identificando aree in cui l'attenzione delle autorità sarà più alta. Non sono le undici «zone rosse», ma aree dove i controlli saranno più puntali. Dove? Dalle aree verdi - come il parco Sempione e il boschetto della droga di Rogoredo - alle zone vicino a scuole (università incluse), ospedali, mercati e caseggiati degradati. Il sindaco Giuseppe Sala si era già mostrato scettico nei confronti delle «zone rosse», perché «non adatte al modello Milano». Gli fa eco il vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo: «La proposta che abbiamo portato si inserisce in un'ottica di collaborazione fra tutte le forze dell'ordine e i soggetti presenti sul territorio per avere effetti più incisivi sullo spaccio e il consumo di droga». E ancora: «Saranno aumentate le zone dove sarà possibile applicare il Daspo urbano». Ma per far ciò il Comune è costretto a portare la discussione in consiglio comunale.

All'attacco il centrodestra con l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: «Sono misure all'acqua di rose. Ci si aspettava di vedere zone anti balordi, dalle quali spacciatori e delinquenti sarebbero stati banditi».

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

