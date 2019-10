Spaccia alle Groane su una sedia a rotelle

Un pusher egiziano di 37 anni, costretto su una sedia a rotelle per l'amputazione di una gamba, è stato arrestato dai carabinieri nel corso di controlli all'interno del parco delle Groane, nel Comune di Garbagnate Milanese. È una delle grandi aree di spaccio della regione e nonostante l'attenzione dedicata dalle forze dell'ordine a Rogoredo non riesce a strappargli il primato.

Alle 16,30 di lunedì i militari sono intervenuti per contrastare il viavai di tossici segnalati in arrivo dalla stazione, quasi tutti provenienti proprio dall'altro boschetto di Rogoredo. Quando i carabinieri sono entrati in azione, spacciatori e clienti sono spariti, fuggendo in ogni direzione. Anche il pusher in carrozzina ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato inevitabilmente bloccato. Nello zaino che aveva con sé nascondeva 2 involucri con 57 grammi di eroina, un grammo e mezzo di cocaina, 1860 euro e due cellulari. In tasca aveva altri 800 euro. Prima di essere fermato lo avevano visto lanciare nei cespugli un altro sacchetto in cui c'erano due bilancini di precisione e un machete. (S.Gar.)

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

