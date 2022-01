Spacca auto con piccone e ruba in un appartamento

Greta Posca

Vandalizzava le auto in sosta a colpi di piccone, ma con un fine ben preciso: rubare quanto ci fosse al loro interno. Poi è passato alle case, da svaligiare, ma qui è stato fermato dalla polizia. In manette sabato pomeriggio è finito un giovane di 22 anni, di nazionalità egiziana, arrestato dalla polizia per furto aggravato e continuato in via Morgantini, quartiere San Siro.

Poco dopo le 13 di sabato gli agenti sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti di piazzale Selinunte che riferivano di un uomo armato di piccone e vestito con una pettorina retroriflettente che stava sfondando i finestrini di alcune auto in sosta per poter rubare all'interno. Una volta giunti sul posto gli agenti lo hanno bloccato e arrestato dopo il tentativo di entrare in un'abitazione per continuare a rubare. Oltre al piccone il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:01

