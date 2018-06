Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sotto un'apparente freddezza art rock, si nasconde un'artista di gran fascino. Se ne è accorto pure David Byrne, che dai tempi dei suoi Talking Heads ha sempre avuto un fiuto particolare nell'individuare nuovi talenti.È accaduto anche con St. Vincent, vero nome Ennie Erin Clark, stasera al Circolo Magnolia. Cantautrice originale, texana di origine, polistrumentista, è conosciuta anche per chiacchierate e presunte love stories tra le altre con la modella Cara Delevingne. Ma vita privata a parte, è la sua musica che conta stasera per questa sua data milanese. Le canzoni in palio sono quelle dell'ultimo album Masseduction: tredici brani che sfuggono a qualsiasi genere. Potrebbe essere pop, potrebbe essere elettronica dance, ma pure rock, cantautorato. Sonorità che St Vincent ama abbinare dal vivo anche a performance teatrali, per completare il quadro di una musica che esplora più angoli del suono. In America è già un'icona al femminile del rock. In Italia non è ancora così conosciuta. Per questo l'occasione che offre stasera il Magnolia è da non perdere.Il 27 giugno. Via Circonvallazione Idroscalo 41. Segrate. Ore 22 ingresso 25 euro. (M.Lev.)