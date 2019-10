SOTTO IL DILUVIO

Simona Romanò

Milano sotto il nubifragio. La pioggia battente (ma con temperature miti, da clima equatoriale) si è abbattuta da ieri notte e per tutto il giorno sulla città, solo con piccoli stop, mandandola ko. Strade bloccate, mezzi pubblici fermi, alberi caduti e scuole chiuse per allagamenti. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco e grande preoccupazione per il Lambro e il Seveso. «Lo stato di allerta arancione prosegue fino a oggi», avvisano da Palazzo Marino, invitando i milanesi «a prestare attenzione».

PIOGGIA RECORD Dalla mezzanotte di domenica alle 14 sono caduti a Nord di Milano «51 millimetri di pioggia, pari al 10% di quella caduta da inizio anno», ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli.

FIUMI AL LIMITE Il Seveso ha inondato alcune strade al Niguarda alle 4 di notte, senza però mandare sott'acqua l'intero quartiere, dove i cittadini si sono preparati con paratie e sacchi di sabbia. Il fiume rimane sorvegliato speciale con la Protezione Civile pronta a intervenire ogni momento.

TRAFFICO Situazione caotica ovunque, con i vigili costretti a chiudere sette sottopassi, dal Bussa a quello di via Negrotto dove gli abitanti sono rimasti isolati per ore. Impraticabile il perimetro del parco Sempione per un albero caduto sulla careggiata in viale Elvezia e tra fossi, radici, buche si rischiavano incidenti. Ancora peggio in via Melchiorre Gioia e in via Tonale per il blackout dei semafori.

MEZZI PUBBLICI Tram e bus bloccati, linee (dalla linea 40 alla 14) costrette a deviare il percorso. Disagi anche in metrò: lungo la M5 sono stati sbarrati gli ingressi in una decina di fermate per gli allagamenti. Non è andata meglio sul fronte dei treni in Centrale per i ritardi accumulati di circa mezz'ora sulle tratte provenienti da tutta la Regione.

SCUOLE Cinque le scuole dell'infanzia che a causa delle infiltrazioni sono rimaste chiuse. Sono gli istituti Adriano e Fortis, Cesari, Meleri e Parenzo. E chiuse due sezioni su cinque anche nella Scuola dell'infanzia Anemoni.

Martedì 22 Ottobre 2019

