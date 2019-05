Sotto a un bell'abito c'è il lavoro di tante persone. Per scoprire quanto sia seria la moda un modo c'è. Andare a visitare (gratuitamente) i grandi atelier della moda del made in Italy. Da Armani, fino a Prada, Versace e Trussardi, tante griffe aprono le loro porte ai milanesi per un weekend, domani e dopo. È ApritiModa, giunta alla terza edizione. Quindici maison - Alberta Ferretti, Agnona, Antonio Marras, Brunello Cucinelli, Curiel, Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Herno, Moncler, Prada, Trussardi e Versace - oltre a due istituzioni quali Fondazione Gianfranco Ferré e Laboratori del Teatro alla Scala e al laboratorio artigiano Pino Grasso Ricami, metteranno a disposizione dei visitatori i propri quartieri generali e atelier per visite libere o su prenotazione. A fare da guide, oltre trecento ragazzi. L'evento è realizzato con il patrocinio del Ministero per Beni Culturali, Comune, Camera Moda, Confcommercio, Altagamma, Fai.

Il 18 e 19 maggio. Tutte le informazioni e le prenotazioni sul sito apritimoda.it. (P.Pas.)

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA