Sostenere i bambini, far venire voglia di andare a scuola, dar loro voce. Il Comune destina 4,8 milioni di euro per sostenere progetti dedicati a bambini e ragazzi tra gli 0 e i 18 anni. Obiettivi: aumentare il numero di minori che hanno accesso alle opportunità di benessere della città, sostenere la possibilità dei bambini di accedere alla prima educazione, ridurre il tasso di abbandono scolastico, rafforzare la coesione sociale e la genitorialità positiva, migliorare la capacità di ascolto dei desideri e delle esigenze dei minori e delle loro famiglie. I progetti partiranno da Corvetto, Niguarda e Selinunte. Per i dati di Palazzo Marino dentro la cerchia dei Bastioni i laureati sono il 42%, ma diventano il 12% in alcune zone più periferiche. Un altro obiettivo è quello per l'integrazione dei minori residenti stranieri che sono circa 54 mila, il 19% della popolazione straniera residente nel 2018.

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

