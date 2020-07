Sostegni: «Se non pagate scoperchio il pentolone»

Quando è stato fermato dalla guardia di finanza, Luca Sostegni non aveva solo un biglietto aereo per il Brasile: nei bagagli del presunto prestanome nel caso Lombardia Film Commission, custoditi in un hotel a Milano, i finanzieri hanno trovato un appunto manoscritto con su scritto: «25.000 (5.000) - mercoledì 15 7000 euro - rimanenza 18.000 - a partire dal 20 settembre ogni 20 giorni circa». Secondo l'ordinanza del gip Giulio Fanales, che ieri ha convalidato il fermo di Sostegni, si tratta dei soldi ottenuti e ancora da incassare in cambio del suo silenzio sulla compravendita del capannone di Cormano poi venduto a prezzi raddoppiati alla Lombardia Film Commission. Stando alle indagini, il 62enne liquidatore di società Sostegniavrebbe incassato almeno 25mila dei 50mila euro che aveva chiesto.

Per Sostegni, difeso dal legale Daniela Pulito si tratta di soldi che gli spettavano in virtù di accordi con i tre commercialisti vicini alla lega a loro volta indagati nell'inchiesta, Scillieri, Manzoni e Di Rubba: quindi non un'estorsione. Ma agli atti c'è un'intercettazione telefonica nella quale Sostegni dice a Scillieri che per Manzoni e Di Rubba è meglio pagare «che scoperchiare il pentolone, che può fargli danni assurdi».(G.Obe.)

