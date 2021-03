Sospiro Handanovic: negativo. Oggi decisivo per De Vrij e Vecino

Alessio Agnelli

Sospiro di sollievo Handanovic: negativo al Covid19 e pronto a tornare in porta a Bologna. Tutto secondo programma, con scadenze rispettate al secondo spaccato e ottime chances di esserci già nell'anticipo di sabato sera al Dall'Ara contro l'11 di Mihajlovic.

In casa Inter, è Samir Handanovic il protagonista dell'ultimo weekend. Con la squadra a riposo (concesse 48 di libertà, oggi la ripresa della preparazione alla Pinetina) e ancora priva di 10 nazionali, tra sabato e domenica le attenzioni sono state tutte per il numero uno sloveno, prima sottoposto a nuovi esami molecolari (come da protocollo il 27 marzo, a 10 giorni esatti dalla positività emersa il 17) e poi riabilitato, per allenamenti e prossime sfide di campionato, dall'esito dei test, arrivato nella tarda mattinata di ieri, per una prima boccata di ossigeno per Antonio Conte.

Dei 4 contagiati di metà marzo, il capitano è stato, infatti, il più veloce a negativizzarsi. Tanto che potrebbe rivedere campo e compagni, nella seduta di ripresa-lavori in programma oggi ad Appiano, con vista su Bologna. E con buona pace del secondo portiere Ionut Radu, preallertato prima della sosta (contro il Sassuolo, gara poi rinviata a mercoledì prossimo), ma sempre più in odore di panchina alla ripresa. Contro i felsinei, quindi, quasi certo il recupero di Handanovic. Da valutare, invece, quelli di De Vrij e Vecino, positivi dal 18 marzo, per cui potrebbero arrivare novità in giornata. E di D'Ambrosio, contagiato dal 16 e tuttora positivo al tampone. Sul fronte InterNazionali, invece, attesi alla base mercoledì Lukaku, Brozovic, Perisic, Skriniar e Hakimi.

Fissato per giovedì il rientro di Eriksen, Radu e dei tre azzurri Barella, Bastoni e Sensi. In recupero dall'infortunio Vidal, quasi pronto e ad Appiano anche nei giorni liberi, pur di bruciare le tappe.

