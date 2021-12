Sorteggio Champions sbagliato figuraccia Uefa in mondovisione

Fabrizio Ponciroli

Incredibile ma vero. Il sorteggio degli ottavi di Champions League edizione 2021/22, a Nyon, passerà alla storia come la figuraccia più colossale di sempre. Accade tutto in pochi istanti. Protagonista del fattaccio, suo malgrado, è Arshavin. Dopo aver pescato il Villarreal, l'ex fuoriclasse russo apre la pallina dell'avversario del Sottomarino Giallo e, tra lo stupore generale, il biglietto tra le mani riporta la scritta Manchester United. Un bel sorteggio, no? Affatto, visto che la squadra di CR7 è arrivata prima nel girone proprio con il Villarreal alle sue spalle e, quindi, per regolamento, le due squadre non avrebbero potuto incontrarsi negli ottavi di finale. Immediata la correzione con la sostituzione dello United con il City ma ormai il pasticcio è stato fatto e pure in mondovisione.

A bocce ferme, o meglio, a palline concluse, l'Atletico Madrid, accoppiato al fortissimo Bayern Monaco, decide di fare ricorso. L'Uefa, con grande imbarazzo, fa sapere che il sorteggio è tutto da rifare. A causa di un problema tecnico col software di un provider esterno, si è verificato un errore nel sorteggio degli ottavi di Champions League, la spiegazione della stessa Uefa. Il destino ci mette il suo zampino. Juventus e Inter, inizialmente sorteggiate con Sporting Lisbona e Ajax, pescano rispettivamente Villarreal e Liverpool. Il più colpevolizzato? Il Real Madrid che passa dal modesto Benfica all'ostico PSG dell'ex nemico Messi. I blancos non ci stanno e promettono battaglia. Il club 13 volte vincitore della Champions League fa notare che l'errore che ha annullato il primo sorteggio è accaduto dopo l'accoppiamento Benfica-Real Madrid. Sotto accusa Ceferin, capo dell'Uefa, indicato come il vero responsabile del fattaccio dalle dimensioni bibliche e dai connotati fantozziana. Real Madrid e Juventus, non a caso due sostenitrici della SuperLega, hanno manifestato il loro disappunto. I blancos con la parola VergUefa (mix tra le parole vergogna e Uefa), i bianconeri con una emoticon imbarazzata sul proprio profilo ufficiale Twitter. Per fortuna nel sorteggio di Europa League tutto è andato via liscio ma, in questo caso, la dea bendata ha deciso di voltare le spalle alle italiane con le Porto-Lazio e Barcellona-Napoli (a chiudere Atalanta-Olympiacos).



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA