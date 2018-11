SORRISO MILAN

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Sette domeniche di passione prima di chiudere il girone di andata. L'obiettivo del Milan è quello di rimanere incollato alle prime posizioni. Oggi è quinto, dietro alla Lazio di un solo punto e domenica sera c'è una partita fondamentale per la classifica, per il quarto posto che significa Champions. La squadra di Gattuso non può permettersi passi falsi. Ma la classifica non fa i conti con l'infermeria rossonera, con i tanti, troppo giocatori fuori. Da Milanello per fortuna Gattuso ha recuperato come da programma Calabria e con qualche cerrotto dovrebbe farcela anche Calhanoglu.Perdere non piace a nessuno ma tornare a Milano domenica notte senza un punto non sarebbe un dramma considerato l'emergenza difesa e l'assenza anche di Higuain.L'attaccante, se non verrà accolto il ricorso rossonero, sarà costretto a saltare anche la gara a San Siro contro il Parma. Un calendario che non aiuta Gattuso, che potrebbe metterlo ancora una volta sotto la lente d'ingrandimento. Lazio, Parma poi Torino, Bologna, Fiorentina, fino a chiudere l'anno con Frosinone (26 dicembre) e Spal (29 dicembre).Il calendario è questo: cinque su sette sono complicate, difficili, pieni di insidie. Ma anche le ultime due non sono naturalmente da sottovalutare perché la squadra di Longo come quella di Semplici lotta per non retrocedere e ogni punto vale oro.Stessa filosofia di Ringhio che in tutto questo spera di non perdere altri giocatori in un mese decisivo anche per il passaggio del turno in Europa League. Poi ci sarà la sosta, il mercato di gennaio, l'arrivo di Ibra e chissà di chi altro giocatore, naturalmente sanzioni Uefa permettendo.