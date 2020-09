Sorpreso con 11 pistole e munizioni

Undici pistole con 200 munizioni. È il piccolo arsenale custodito da un uomo di 38 anni che mercoledì è stato arrestato dagli agenti del commissariato Porta Genova con l'accusa di detenzione e porto abusivo di armi da sparo e da guerra.

I poliziotti stavano controllando un uomo agli arresti domiciliari in via Verga quando hanno notato il 38enne che entrava nel cortile del condominio con una borsa a tracolla. A tradirlo è stato un piccolo movimento della mano, come a coprire qualcosa che c'era all'interno, e tanto è bastato per insospettire gli agenti. Nella borsa c'erano due pistole scariche, una Browning e una Walter, ma in un armadio a casa custodiva un altro revolver.

La perquisizione è continuata a casa della sorella dell'uomo in piazza Trinità, dove aveva nascosto 8 pistole di vario tipo (tra cui una Mauser da guerra) e le 200 cartucce. Sorpresa anche la sorella, ritenuta completamente all'oscuro.(S.Gar.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA