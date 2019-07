Sorpresa Ciccone, in giallo al Tour

Daniele Petroselli

ROMA - Il Tour de France torna a parlare italiano. Nella sesta tappa, la prima con arrivo in salita a La Planche des Belles Filles, secondo posto per Giulio Ciccone che con questo risultato balza in testa alla classifica generale. «Lavorerò per Richie Porte», aveva detto l'abruzzese della Trek-Segafredo, vincitore al Giro della tappa del Mortirolo a Ponte di Legno, prima del via.

E invece ecco la fuga, la possibilità di vincere la tappa e magari prendersi la maglia gialla. A strappargli il successo è stato sulle ultime tremende rampe al 24% e sullo sterrato è stato Dylan Teuns, ma la classifica generale ora lo vede davanti a tutti. Un qualcosa che all'Italia mancava da due anni (allora toccò a Fabio Aru, che prese la maglia gialla a Peyragudes, sui Pirenei, il 13 luglio 2017) e che arriva nonostante la rimonta finale dell'ex leader in giallo, il francese Alaphilippe, che ha dovuto cedere lo scettro per soli sei secondi.

Ma che La Planche des Belles Filles portasse fortuna ai colori azzurri lo si sapeva: nelle tre precedenti edizioni, due successi con Nibali (2014) e Aru (2017). Che anche stavolta erano in gara, ma purtroppo per loro nessuna buona notizia: per lo Squalo dello Stretto decisivo (in negativo) lo strappo finale dell'ex maglia gialla, tanto da piantarsi sull'ultima rampa per poi giungere sul traguardo con una quarantina di secondi di ritardo dagli altri big come Landa, Quintana e Thomas.

Per il sardo invece tanta fatica e addio al gruppo dei migliori quando mancavano due chilometri al traguardo. Ma per un giorno i titoli sono tutti per Ciccone, che a 24 anni è pronto per fare sognare.

