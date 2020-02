Soppressioni e ritardi, oggi giorno difficile

Disagi, tagli, sciopero. Giorni difficili per passeggeri e pendolari lombardi. Subirà modifiche la circolazione dei treni regionali in Lombardia a causa del deragliamento del Frecciarossa sulla linea dell'alta velocità nel lodigiano. «RFI e Trenord - spiegano da Trenord - hanno messo a punto il programma di servizio per i prossimi giorni, per fluidificare la circolazione ferroviaria in ingresso e in uscita da Milano Centrale e nel lodigiano, a causa dell'indisponibilità dei binari dell'Alta Velocità tra Milano e Piacenza».

«Per il servizio regionale di Trenord - prosegue la nota -, oggi potrà subire modifiche la circolazione delle linee Milano-Brescia-Verona, Milano-Lodi-Piacenza, Milano-Lodi-Cremona-Mantova, S1 Milano Bovisa-Lodi, S12 Milano Bovisa-Melegnano».

Inoltre, il personale di Trenord aderirà allo sciopero di due ore del settore dalle 12 alle 14. «Il presidente di Trenord Federica Santini e l'Amministratore Delegato Marco Piuri, insieme a tutto il personale dell'azienda - è scritto nella nota -, esprimono profondo cordoglio ai familiari dei due colleghi macchinisti deceduti nell'incidente del treno 9595 e sincera vicinanza alle persone rimaste ferite».

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

