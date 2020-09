Sono stati condannati anche in appello, con due riduzioni di pena, i quattro imputati del processo sul traffico illecito di rifiuti stoccati nel deposito di via Chiasserini, andato a fuoco il 14 ottobre del 2018 con un vasto incendio durato per giorni e con odore acre che arrivò fino in piazza Duomo.

La quinta penale d'appello ha ridotto la pena per Aldo Bosina, amministratore di fatto della Ipb Italia, società che gestiva il capannone, da 6 anni e mezzo a 5 anni e 1 mese e per l'amministratrice della Ipb Italia Patrizia Geronimi da 2 anni a 1 anno e 4 mesi (pena sospesa) con le attenuanti generiche. Confermati i 4 anni e 6 mesi all'amministratore di una società intermediaria di rifiuti, Pietro Ventrone, e i 3 anni e 10 mesi all'imprenditore Giovanni Girotto. Confermati anche i risarcimenti fissati in primo grado: gli imputati sono stati condannati a versare provvisionali immediatamente esecutive per oltre 1,5 milioni alla Città Metropolitana, di oltre 400 mila euro al Comune e di oltre 200mila euro a favore di Ipb srl, società proprietaria del capannone.

I giudici d'appello, accogliendo il ricorso dell'avvocato Marco Dal Toso, hanno escluso «il concorso di colpa» in capo alle parti civili Comune e Città metropolitana. Il concorso di colpa, sulla base di un articolo del codice civile, riguardava il mancato sequestro dell'area dopo un sopralluogo di agenti della polizia locale, effettuato nei giorni prima dell'incendio. È invece, ancora in corso l'inchiesta per individuare gli autori materiali del devastante rogo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 05:01

