«Sono sette gli aguzzini di San Lorenzo» La conferma arriverà dall'esame del dna

Simona RomanòAddio vecchia spunta manuale per controllare la presenza dei vigili, che per Milano è un rito. Arriva il badge elettronico, ovvero il cartellino. Si parte giovedì al comando di Municipio 3. Il 1° dicembre tocca alla centrale operativa e al radiomobile; a febbraio in tutti i comandi. La novità che fa insorgere una parte degli agenti, pronti anche allo sciopero a Sant'Ambrogio.«Inaccettabile pensare che aumenti la burocrazia, anziché l'organico attacca Daniele Vincini, segretario del Sulpm - la divisa è una vocazione e noi non siamo solo dipendenti comunali. Siamo sempre in servizio, per dare il nostro contributo nelle emergenze e sul fronte della sicurezza». Vincini è «sicuro che il badge non risolve il problema dei fannulloni, e comunque siamo il corpo con il più basso indice di assenteismo d'Italia, ma toglie elasticità ai servizi». Ovvero? «Se dobbiamo sostituire un collega impegnato in un'attività dobbiamo timbrare e poi recarci dov'è richiesta la presenza, perdendo quindi tempo. E sarà ancora peggio per i nuclei speciali, legati alle attività antidroga, anti-writer, alla tutela di donne e minori, che intervengono anche di notte». Il Sulpm ha inviato venerdì le carte in prefettura per lo stato di agitazione. Un iter di un mese, con lo sciopero che potrebbe coincidere con i giorni di Sant'Ambrogio. Il controllo elettronico è un vecchia questione. Palazzo Marino provò a introdurlo nel 2008 e poi nel 2016, senza riuscirci. La spunta ha sempre avuto la meglio: a inizio turno tutti i vigili passano dalla sala briefing per l'appello, il dirigente controlla la divisa e si aggiustano i servizi in base alle esigenze. Ora, però, il Comune è determinato. Lo ha annunciato ai sindacati la vicesindaca con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo, che oggi dovrebbe partecipare a un'altra riunione fiume.