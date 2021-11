Sono salite a quota 370 le classi in quarantena in Lombardia, con un esercito di 6.681 alunni isolati e 177 educatori. La settimana di riferimento è quella dall'1 al 7 novembre. Soltanto a Milano sono 177 (oltre il 50% del totale) le classi costrette a casa, che hanno bloccato le attività didattiche in presenza.

Sono i numeri dei primi segnali di allerta nelle scuole, per l'aumento dei contagi e dei quarantenati, poi, costretti a tamponi a catena per il rientro in classe. I casi Covid sono in netto aumento nella fascia 6-10 anni ovvero i bambini delle elementari, ovviamente non vaccinati e quindi più esposti al virus: erano 300 i positivi tra il 25 e il 31 ottobre e ora sono saliti a 370. Il tasso di incidenza ogni centomila è passato da 64 a 79. In crescita, ma solo leggermente, nella fascia delle medie 11-13 anni (da 146 a 153); calano invece nella finestra 3-5 anni (da 146 a 126) che frequentano nini e materne e in quella dai 14 ai 18 anni (da 123 a 116), iscritti alle superiori e certamente i più immunizzati con entrambe le dosi.

Sono numeri che costringono a tenere alta la guardia e che rappresentano l'andamento della pandemia in Lombardia, dove la situazione epidemiologica non è allarmante, ma «obbliga alla massima cautela», dicono gli esperti dell'Ats. Ieri, il tasso di positività e sceso sotto l'1%, all'0,8%, ma i contagi superano ancora il tetto dei mille per il secondo giorno consecutivo: a fronte di 130.809 tamponi processati i nuovi positivi sono stati 1.066; di questi, 294 a Milano e provincia (133 in città). Crescono sia i ricoveri nei reparti normali (+ 7 per un totale di 409 degenti), sia in terapia intensiva (+ 3, 43 degenti). E aumenta ancora lievemente la curva dei decessi: ieri 6.(S.Rom.)



