Sono più di diecimila le richieste di voucher taxi arrivate al Comune da quando tre mesi fa è stato lanciato il sistema che consente a diverse categorie di cittadini di utilizzare l'auto pubblica a tariffe agevolate. Una mole di richieste tale che è anche a cartina di tornasole delle difficoltà economiche in cui versano sempre più famiglie milanesi. E visto il protrarsi dell'emergenza Covid la giunta ha deciso di ampliare i criteri di accesso all'agevolazione.

Potranno chiedere il voucher taxi anziani i residenti a Milano con più di 65 anni (non più 70), persone con il 65% di disabilità (non più il 100%), donne che debbano spostarsi la sera tra le 18 (non più le 21) e le 6 del mattino. Inoltre possono chiedere l'agevolazione nuove categorie come i minori residenti in città e i loro genitori, donne in gravidanza, persone in terapia salvavita. Resta attivata l'agevolazione anche per medici e infermieri, ma ora possono chiedere il voucher taxi anche farmacisti e tecnici sanitari di tutti gli ospedali del territorio, del San Raffaele e dell'Humanitas, oppure che siano residenti a Milano.

Ad oggi sono stati spesi circa 106mila euro per l'erogazione degli oltre 10 mila voucher. Di questi circa 4000 sono stati destinati a soggetti fragili indicati dalla direzione Politiche sociali e 6000 ad altri soggetti così suddivisi: 63,7% anziani over 70; 21,3% donne in orario tra le 21 e le 6; 13,3% disabili al 100% e medici o infermieri 1,6%.(S.Rom.)

Martedì 24 Novembre 2020

