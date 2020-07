Sono in risalita i casi di virus lombardi. Sono 77 i nuovi positivi (10 in più rispetto a ieri), di cui 15 a seguito di test sierologici e 16 debolmente positivi, con 9.545 tamponi effettuati. I decessi sono 8 (4 più di ieri), per totale complessivo di 16.748 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+2, 31 in totale) mentre diminuiscono negli altri reparti (-13, 160). Dei nuovi casi, 27 sono in provincia di Mantova, 21 a Bergamo, 6 a Milano di cui 5 a Milano città. Nessun nuovo caso a Lodi, Sondrio e Pavia. Aumentano i guariti e i dimessi: sono complessivamente 70.297 - nello specifico si tratta di 68.199 guariti e 2.098 dimessi - con un aumento di 277 persone nelle ultime 24 ore sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Aumentano invece, così come ieri, le persone ricoverate in terapia intensiva, dove i letti occupati sono a oggi 31, 2 in più rispetto a ieri, 11 luglio. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 1.142.932.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA