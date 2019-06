Sono gli alberi i protagonisti delll'edizione 19 Giardino delle Esperidi Festival al via da oggi al 7 luglio per tre fine settimana nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza.

Il Festival, curato da Michele Losi, si apre stasera, giorno del solstizio d'estate, con la prima nazionale di Berta_canto alla terra di e con Alessandra Pasi, dedicato a Berta Isabel Càceres Flores, attivista indigena lenca assassinata nel 2016.

Tra i vari appuntamenti, sabato la prima nazionale di Alberi Maestri, performance itinerante di Pleiadi che, da Villa Corna di Olgiate, condurrà il pubblico nel bosco fino al borgo di Campsirago. O ancora, al tramonto di domenica, nei prati di cascina Figina ci saranno Kodama di Marta Lucchini, liturgia silvestre di trasfigurazioni per un giardino interiore di apparizioni e metamorfosi.

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

