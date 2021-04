Sono arrivati Diabolik con la compagna Eva Kant ad arricchire di colori e suspence i muri del Municipio 6, zona San Cristoforo. Qui si sta realizzando un distretto che celebra la storia dei comics italiani, raccontando Milano con il linguaggio stilistico dei più grandi autori e autrici dei fumetti.

Il progetto fa parte della riqualificazione artistica di via Pesto, tra via Tolstoj e via San Cristoforo, poco distante dal Naviglio Grande. Il murale Diabolik, 500 metri quadrati, è a poca distanza dalla Valentina di Guido Crepa. «Diabolik - commenta il direttore di Diabolik, Mario Gomboli - è apparso sul grande e piccolo schermo, su poster e magliette e gadget di ogni genere... gli mancavano solo i muri della città in cui è nato».

È il risultato di un anno di lavori di Municipio 6 con la Casa Editrice Astorina, il condominio di via Savona 27 (proprietario dei muri), Mudec e con il supporto di Vibrostop, azienda che ha sede proprio al di là del muro su cui i giovani artisti di We Run the Street che hanno firmato l'opera.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 05:01

