Sono 70 finora i pazienti transitati nel reparto di terapia intensiva del Padiglione del Policlinico in Fiera in 20 giorni. Attualmente 57 sono ricoverati, 4 sono morti e 9 trasferiti in reparti a bassa intensità di cura. Lo hanno spiegato Nino Stocchetti, direttore del Padiglione Policlinico Fiera, e Nicola Bottino, responsabile del modulo. «I pazienti in maggior parte sono malati tenuti intubati in pronto soccorso per alcuni giorni prima di trovare posto», ha chiarito Stocchetti. «Derisi perché non necessari, invece eccoci qui».

Le caratteristiche dei pazienti riproducono quelle riscontrate anche negli altri ospedali. Si tratta soprattutto «di malati di sesso maschile, con patologie pregresse e un'età mediana di 64 anni. Un terzo dei malati ricoverati qui è straniero». La gravità dei malati «è la stessa che abbiamo visto a marzo e aprile». Attualmente lavorano 60 medici e 130 infermieri, e l'ospedale potrà arrivare a ricoverare fino a 150 pazienti.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA