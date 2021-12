Sono 3.600 i primi bimbi, dai 5 agli 11 anni, vaccinati oggi contro il Covid, con la Regione che punta a 40mila inoculazioni alla settimana. È partita la profilassi baby: ieri (ore 18.30) le prenotazioni sono arrivate a 62.895 su una platea di 600mila bambini; circa il 40% delle adesioni a Milano (24.682). Il capoluogo punta sulla Fiera, allestita come un luna park per intrattenere i piccoli prima e dopo l'iniezione. Gli orari tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica, cercando di evitare code.

Ieri si è registrato il record di contagi della quarta ondata e il boom di 29 decessi: 4.765 i nuovi positivi (703 a Milano città) su 134.761 tamponi, con il tasso di positività schizzato al 3,5%. Più 4 ricoveri in ospedale, meno uno in terapia intensiva. E nel pomeriggio, alle 14, il portale di Poste è andato in tilt, rallentando anche le vaccinazioni negli hub (senza supporto informatico): dall'Humanitas a Palazzo delle Scintille dove la fila dei cittadini si è allungata fino all'esterno. «Colpa di un problema nazionale di Microsoft su cui si appoggia la piattaforma», spiegano dal Welfare. Il disguido si è risolto alle 15.20. (S.Rom.)



Giovedì 16 Dicembre 2021

