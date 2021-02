Sono 2.434 i nuovi positivi in Lombardia, con tamponi boom: 41.935 e con un rapporto del 5,8% (mercoledì il tasso era del 5 per cento, con 1.849 nuovi positivi). Aumentano anche i decessi: nelle ultime 24 ore sono morte 54 persone, contro le 39 del giorno prima, per un totale di 27.652 morti da inizio pandemia. Calano, invece, i ricoverati: in terapia intensiva ci sono 368 persone, tre meno di mercoledì; nei reparti ordinari 3.550, 14 in meno. I guariti/dimessi sono stati 1.981.

Boom di positivi a Brescia con 795 nuovi casi, contro per esempio Milano con 606, di cui 251 in città. Seguono le province di Bergamo con 197 nuovi casi (il giorno prima 134), Monza e Brianza con 145 contro 143), Pavia (133, contro 101), Mantova (119, contro 124) e Lecco (105, contro 76). Incremento a due cifre nelle province di Varese (64 nuovi casi), Como (60), Cremona (57), Lodi (50) e Sondrio (41).

Anche alla luce di questi dati l'assessora al Welfare Letizia Moratti in vista del fine settimana ha invitato alla «massima prudenza». Moratti ha ricordato che stiamo per entrare nel vivo «della campagna vaccinale. Per intraprendere questa strada è fondamentale che il dato sui contagi rimanga sotto controllo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 05:01

