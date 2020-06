Sono 244 i nuovi contagi registrati in Lombardia, in aumento rispetto al giorno precedente (erano stati 210): sono il 70% dei casi italiani. «Di questi 244 - ha detto l'assessore al Welfare Gallera nella consueta conferenza stampa del pomeriggio - 77 sono riferiti a controlli a seguito di screening sierologici regionali, 12 a ospiti delle Rra e 8 ad operatori sanitari». Degli altri 147 casi, ha sottolineato Gallera, «la maggior parte evidenzia un esito debolmente positivo». Come dire che il Covid sta perdendo virulenza anche nella regione più colpita. In leggero calo i decessi in 24 ore: 21, contro i 23 di sabato. Ma i dati regionali rivela anche che è aumentato il rapporto tra i tamponi effettuati (ieri 9336) e numero di positivi trovati: è salito a 2,6%, mentre il giorno prima erano a 2,2%. Di contraltare ci sono gli ottimi numeri dei guariti: in 24 ore sono stati 1019, mentre solo il giorno prima erano stati la metà. I ricoveri in ospedale sono 136 in men o rispetto a sabato, in terapia intensiva restano 94 pazienti (due in meno in 24 ore).

Sono dimezzati i nuovi positivi registrati in provincia di Milano: 45 nella giornata di ieri, contro i 97 di sabato. Il deciso calo si conferma anche a Milano città, dove i nuovi casi sono 21, contro i 38 del giorno prima.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 05:01

