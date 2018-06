Solstizio, festa nell'orto

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiTra fiori rari e piante antiche per festeggiare il solstizio d'estate: da domani fino al 24 giugno la Rete degli Orti Botanici della Lombardia apre le porte ai visitatori con iniziative speciali. Si rende così omaggio, assieme a ricercatori, accademici ed esperti green, all'inizio della bella stagione ma, soprattutto, si può scoprire la potenza benefica della natura, tema della manifestazione.Tra le date più attese ci sono quelle milanesi, con aperture serali e gratuite. All'Orto Botanico della Statale a Città Studi (il 21 giugno) si spazia dalla botanica forense alle osservazioni al microscopio, fino alle mostre scientifiche con i ricercatori dell'ateneo; tra le proposte dell'Orto Botanico di Brera (il 23 giugno) c'è anche un percorso tra arte e natura alla scoperta del filo verde che lega le opere della Pinacoteca e le piante che crescono nell'Orto Botanico.Tra le altre tappe nel resto della Lombardia, invece, quelle a Bergamo con una serie di appuntamenti divisi in più giornate, come il Science café (18 giugno) sul tema dei cereali e la mostra temporanea Bigpicnic, dedicata al «cibo sicuro, responsabile e biodiverso», ma anche ad esempio la passeggiata poetica «Generosa regala frutti» (22 giugno) con letture di testi dedicati alle piante alimentari oppure con il laboratorio di ascolto dei suoni della natura (22 giugno) dedicato ai bambini. A Bormio, invece, nel giardino Botanico Alpino Rezia il focus è sulle piante aliene, con visite guidate tematiche. Festeggiano il solstizio d'estate anche l'Orto Botanico di Villa Carlotta, a Tremezzina, sul lago di Como, quello di Pavia e quello di Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del lago di Garda.Al sito reteortibotanicilombardia.it si trovano tutti gli appuntamenti in programma.riproduzione riservata ®