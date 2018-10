Solo una vittoria del Diavolo nelle ultime 8 sfide di campionato

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Inter-Milan di domenica si avvia a registrare lo scontato tutto esaurito a San Siro e il record di incasso per un derby nel campionato italiano. Previsti oltre 5 milioni di euro, più degli oltre 4,8 milioni della stracittadina (sempre in casa nerazzurra) del 15 ottobre 2017. La partita più ricca in Italia resterà comunque l'ultima semifinale di Champions League all'Olimpico tra Roma e Liverpool, con un introito di oltre 5,5 milioni di euro.Da ospite il Milan cercherà invece di ritrovare quel successo che, in campionato, manca in un derby dal 3-0 del 31 gennaio 2016, con Sinisa Mihajlovic in panchina, quando segnarono Alex, Bacca e Niang. I rossoneri si sono imposti in campionato solamente in una delle ultime 8 stracittadine di San Siro, a fronte di due affermazioni dell'Inter e cinque pareggi. Lo scorso 27 dicembre Cutrone fece gioire Gattuso, ma in Coppa Italia. (M.Sar.)