Solo un piccolo Diavolo con le big

MILANO - Derby maledetto per il Milan che ha perso quello dell'andata e ora pure quello di ritorno. Una (doppia) sconfitta che rimette Rino Gattuso e il suo Milan nuovamente sul banco degli imputati.

La principale accusa è il mancato salto di mentalità nelle sfide contro le big del nostro campionato. Quando c'è da fare il salto di qualità, il Milan non sempre ci riesce. Andando in ordine di classifica e aspettando in alcuni la gara di ritorno il Diavolo oggi ha person con la Juventus, ha preso un solo punto con il Napoli (sconfitta e pareggio), zero con l'Inter.

Alle spalle dei rossoneri c'è la Roma con cui Ringhio ha conquistato 4 punti su 6. Un solo punto nei primi novanta minuti con la Lazio. Sono nuovamente quattro i punti conquistati contro Gasperini e la sua Atalanta. Aspettando il ritorno Gattuso ha poi preso un solo punto con il Torino, tre con la Sampdoria (prossimo avversario alla ripresa) e nessuno contro la banda di Pioli. Si può fare sicuramente meglio...(L.Ucc.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA