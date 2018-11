SOLO L'INTER

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Non giocherò più con il Belgio, il ct Martinez patetico. D'ora in poi, concentrato solo sull'Inter. Con tutto il mio amore». Quello per i Diavoli Rossi c'è ancora «e sarò sempre un tifoso della Nazionale e dei miei compagni». Ma per Radja Nainggolan l'esclusione da Russia 2018, «senza valide motivazioni e con decisioni prese su di me per sentito dire e giustificate con patetiche scuse», è stato un dolore troppo grande per passarci sopra e ricominciare. Il destinatario degli strali del Ninja è il ct del Belgio Roberto Martinez, reo di aver dato ascolto «alle voci sulla vita che conducevo e alle etichette che mi hanno appiccicato addosso» e senza «dire le cose in faccia, né portandomi rispetto».Il beneficiario Luciano Spalletti, che potrà averlo a tempo pieno per la sua Inter nei mesi a venire. «Avevo già detto che in caso di mancata convocazione alla Coppa del Mondo non sarei più tornato a giocare in nazionale e lo confermo - ha proseguito l'ex giallorosso -. Nemmeno se il Belgio dovesse cambiare ct tornerei Sono stato scartato dalla lista per l'ultimo mondiale senza motivo, giocavo 50 partite a stagione e venivano chiamati altri che non venivano utilizzati nel proprio club. Quando dico che è finita, è finita».Ora tutto il suo affetto è «per l'Inter, su cui voglio concentrarmi per far bene e migliorare il mio gioco- ha concluso il Ninja -. Adesso ho 4-5 giorni liberi ogni volta che c'è una pausa per le nazionali e sono contento di potermi dedicare con tanto amore al mio club». Negli ultimi due giorni, il belga ha lavorato in gruppo a pieni regimi, prendendo parte anche alla partitella di ieri (la prima a ranghi completi).Contro il Frosinone, però, più probabile un ingresso a gara in corso per il Ninja (titolare Joao Mario). Domani sera, dentro anche Borja Valero per lo squalificato Brozovic. «Sì, è vero. Si può dire che sono quasi il 12° giocatore dell'Inter - ha dichiarato lo spagnolo -. Io aiuto come posso. Col Frosinone l'obiettivo è riprendersi dopo l'Atalanta, dobbiamo stare uniti». In difesa scelte obbligate in fascia (D'Ambrosio e Asamoah) per i ko di Vrsaljko e Dalbert («distrazione al gemello mediale sinistro» nella seduta di ieri e 15/20 giorni di stop).In avanti doppio ballottaggio sugli esterni tra Candreva e Politano a destra, Perisic e Keita a sinistra (i primi in vantaggio). Al centro dell'attacco, più Lautaro che Icardi.