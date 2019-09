Solo il baby Leao si salva dal disastro

DONNARUMMA 5,5

Ne prende altri tre, ma ne salva altrettanti, rigore compreso.

CALABRIA 5

Ci mette il cuore ma non basta. Sbaglia tanto: non è tranquillo, come tutta la squadra del resto.

MUSACCHIO 4

Inguardabile e non è nemmeno la prima volta da quando indossa la maglia del Milan. A sbatterlo fuori ci pensa Giacomelli.

ROMAGNOLI 5

Il capitano è l'ultimo a mollare. È così anche stavolta. Peccato perché meriterebbe un altro Milan. Lui e i tifosi rossoneri

THEO HERNANDEZ 5

Una vasca dietro l'altra avanti e indietro. Anzi più davanti che a difendere. Se la dietro si soffre e tanto, qualche colpa è anche sua.

KESSIE 5

C'è da lottare, da tirare fuori le palle. Per una volta non lo fa come sa, come dovrebbe, come Giampaolo si aspetterebbe da lui. I fischi di San Siro sono per tutti, questa volta anche per Frank che rimane negli spogliatoi (1' st Krunic 4: con lui in campo il Milan ripropone due terzi del centrocampo dell'Empoli retrocesso un anno fa).

BENNACER 3,5

Ci mette sempre il piede. Il Milan cade su rigore e non solo ma lui ne procura due. Novanta minuti da dimenticare.

CALHANOGLU 4,5

Senz'anima, cuore e grinta. Così non serve a niente. Qualcuno ci vede del buono in quello che fa, beati loro.

SUSO 4

Da quella maledetta zolla di campo non arriva niente. Né un'idea, né qualcosa di commestibile per chi sta la davanti. Nessun un segnale di vita (34' st Castillejo 5: ma perchè lui e non Rebic?)

PIATEK 4

Non vede un pallone neanche per sbaglio. Il Giampaolismo applicato non lo aiuta. E senza palle è un palo della luce piantato in mezzo al campo che fa poca lucen (12' st Leo Duarte 5: si può ritenere fortunato. A Genova Skriniar e Andersen ci hanno messo un anno prima di entrare in campo).

LEAO 6

La trasformazione in Niang è cominciata prima del previsto. Due dribbling, qualche scatto e un gol con la Fiorentina con la pancia piena non giustificano l'investimento estivo. Forse sarebbe stato più intelligente tenersi un milanista vero come Patrick Cutrone e lottare con lui. Però è l'unico a salvare la faccia.

GIAMPAOLO 3

Grazie (si fa per dire) e a mai più E adesso uno vero, con il curriculum in ordine, da prima fascia. La società l'aveva salvato dopo il ko a Torino. adesso come la mettiamo?

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

