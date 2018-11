Solo Handanovic, poi la banda del buco

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

HANDANOVIC 7,5Sei gol subìti nelle prime 11 giornate, ne incassa incolpevolmente 4 in 90' evitandone altrettanti con miracoli assortiti.D'AMBROSIO 4Ne combina una più di Bertoldo, cominciando dal via libera a Gosens sul cross dell'1-0. Poi un tentato autogol e il fallo che innesca il raddoppio orobico. Colabrodo.SKRINIAR 4,5Incredibilmente ko nel duello tutto fisico e muscoli con Zapata. In apnea con Ilicic e Gomez, di un altro passo.MIRANDA 5Il meno peggio e al netto dell'incornata di Mancini, che lo travolge per il 2-1. In precedenza più di una buona chiusura, una miracolosa su Zapata (26' st Vrsaljko 5: Gomez lo lascia sul posto per il 4-1).ASAMOAH 4Arato da Ilicic e Hateboer e sempre a rincorrere.VECINO 4Corre tanto, ma andando fuori giri il più delle volte. Con Gomez e compagni è sempre notte fonda, a dormirci su dopo un tempo. (1' st Borja Valero 5: prova a dare ordine, non ci riesce).BROZOVIC 4,5La pressione di Gomez gli toglie ossigeno e tempi di giocata. Il risultato è una regia, scolastica e quasi sempre in orizzontale. Insieme al rosso di frustrazione nel finale.GAGLIARDINI 4Nella sua Bergamo torna comparsa dopo la doppietta al Grifone. Nessuna voce in capitolo.POLITANO 5A referto solo il sombrero che propizia il rigore del momentaneo 1-1. Male sia in fascia che nei tagli verso il centro (21' st Keita 4,5: caotico, al limite dell'irritante).ICARDI 5Giornataccia tra i centrali orobici e, in particolare, con Djimsiti, a cui regala anche il gol del 3-1. A segno su rigore, poi nulla.PERISIC 4,5Non aiuta Asamoah in copertura. E in avanti trova pane per i suoi denti con Hateboer e nessun varco per infilarsi.SPALLETTI 5Va ko dopo 7 vittorie consecutive e una squadra sulle gambe per tutta la gara. Dopo il Barça non avrebbe fatto male più turnover, rivedibili anche i cambi.