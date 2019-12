Solaro, aggredisce l'ex moglie e il nuovo compagno

Un uomo di 50 anni è stato arrestato per maltrattamenti famigliari e lesioni personali per aver colpito l'ex moglie 43enne e il suo nuovo compagno di 44 anni dopo aver fatto irruzione nel loro appartamento. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì a Solaro, Comune dell'hinterland Nord-Est di Milano. L'ex marito della donna, noto alle forze dell'ordine, alle 23.30 è arrivato a casa della donna con un coltello. Davanti ai figli minorenni avuti dalla ex moglie, il 50enne ha malmenato lei e l'altro uomo e li ha minacciati con un'arma da taglio. Per evitare che le sue vittime potessero fuggire, ha poi scassinato la serratura della porta d'ingresso.

In un momento di distrazione del loro aguzzino, qualcuno all'interno dell'appartamento è riuscito ad allertare il 112. Quando il 50enne ha sentito le sirene dei carabinieri ha provato la fuga saltando dalla finestra del primo piano, ma è stato immediatamente bloccato dai i militari del nucleo radiomobile di Rho.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA