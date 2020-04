Sofia Unica

Ha sparato alla sua compagna nel cuore della notte con un fucile a pompa, mentre dormiva. Lo ha fatto nel più brutale dei modi, un colpo secco alla testa. E poco dopo, intorno alle due di notte, si è presentato dai carabinieri di Cassano d'Adda. Che, corsi a casa della donna, l'hanno trovata morta, in pigiama, distesa sul letto.

È avvenuto la scorsa notte ad Albignano, una frazione di Truccazzano, in provincia di Milano. La vittima è Alessandra Cità, 47 anni, tranviera di Atm sulla linea 27. L'omicida è Antonio Vena, suo coetaneo e come lei nativo di un paese della Sicilia, Gangi, operaio nel settore della meccanica, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha confessato subito, «L'ho uccisa io».

Ai militari guidati dal capitano Giuseppe Verde è apparso molto lucido, a loro ha raccontato di essere geloso di lei, un pensiero che nell'ultimo periodo - a causa della convivenza forzata da coronavirus - era diventato ossessivo. Ieri notte, al culmine di un litigio, ha preso il fucile e ha sparato alla compagna. I due avevano una relazione a distanza da 9 anni. L'uomo, che ha un figlio ventenne da una precedente relazione, lavorava a Bressanone, in provincia di Bolzano e di solito in questi anni raggiungeva la villetta a schiera della compagna tutti i venerdì per passare insieme il weekend e poi ritornare a casa sua. Da circa due settimane la donna aveva accettato di ospitare il compagno a casa per via dell'isolamento imposto dal coronavirus.

Secondo i militari è possibile che la convivenza forzata dell'ultimo periodo possa aver contribuito a scatenare la violenza dell'uomo sulla compagna, con la quale era abituato a vedersi saltuariamente.

Non risultano denunce sporte dalla donna o segnalazioni di violenze pregresse. Ma in passato Vena era già stato denunciato due volte per violenza dalla donna con cui all'epoca era sposato. I fatti risalgono al 2009 e al 2012 a Chiusa, in Alto Adige, dove i due vivevano. Nel 2012, secondo la denuncia, Vena aveva inseguito la donna in macchina e l'aveva tamponata fino a farla uscire di strada. La coppia si era poi separata e l'uomo aveva intrapreso una nuova relazione.

Il fucile a pompa calibro 12 è stato ritrovato in casa, ora sotto sequestro: la donna aveva un regolare porto d'armi ma è possibile che l'arma fosse nelle disponibilità del compagno. L'uomo è stato interrogato a lungo in caserma, a Cassano d'Adda, dal pm Giovanni Tarzia, assistito dal suo avvocato d'ufficio, e poi trasferito a Sal Vittore. Nelle prossime ore, inquirenti e investigatori ascolteranno le testimonianze di amici e vicini di casa. L'uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato, ed è coordinata dal pm Tarzia e dai procuratori aggiunti Maria Letizia Mannella e Laura Pedio.

