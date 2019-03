Soffocata: pista passionale

Salvatore Garzillo

Soffocata al culmine di una lite. L'ennesima in quella casa, a detta dei vicini. Il corpo senza vita di Roberta Priore, 53 anni, è stato trovato disteso a terra, con accanto al volto un cuscino, probabile arma del delitto. Un omicidio passionale, secondo gli investigatori della Squadra mobile. A dare l'allarme è stata la figlia che da alcuni giorni non ha notizie della madre. Ieri prova a chiamarla al telefono ancora, ma non riceve risposta e così decide di andare di persona. Il silenzio prolungato dietro alla porta la preoccupa, avverte il 118 e poi i vigili del fuoco, gli unici in grado di aprire. Sono quasi le 16 quando forzano l'ingresso e una volta dentro trovano subito il corpo circondato da uno strano disordine. I paramedici tentano di rianimare ma è tutto inutile; nella concitazione non si accorgono neppure di un principio d'incendio che sta crescendo ma i pompieri lo bloccano sul nascere prima che possa creare problemi. «Nei giorni scorsi è venuta la polizia nel palazzo, erano circa le 3, sentivamo urla di aiuto provenire dal suo appartamento», ha raccontato un condomino. «Sembra che il compagno o qualcuno che conosceva bene la stesse picchiando. Del resto non era neppure la prima volta che arrivava la polizia, credo ci siano stati almeno due interventi in passato».

Motivo che ha alimentato i sospetti degli investigatori sul compagno della donna, accompagnato ieri in questura per essere ascoltato, insieme con altre persone. «Ricordo che la signora Priore mi rimproverava spesso perché lasciavo il portone aperto», rammenta un altro inquilino. «Temeva che entrassero sconosciuti». «L'ultima volta che sono venuti i poliziotti», ha continuato lo stesso «hanno tentato di rassicurare la figlia della donna in lacrime dicendole: Non si preoccupi, abbiamo salvato sua madre già due volte».

