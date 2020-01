Smog, sul blocco è scontro

Simona Romanò

Milano domenica va a piedi. E fioccano le polemiche. L'emergenza inquinamento e la muscolare decisione del sindaco Giuseppe Sala di bloccare la circolazione dalle 10 alle 18 scatena gli animi fra Regione e Comune, con il Pirellone che vota una mozione contro lo stop.

Il sindaco è consapevole che non farà miracoli. «Ma è un richiamo alla collettività per fare un po' tutti la propria parte», ha spiegato a Radio Deejay. Il Pirellone attacca e parla di «provvedimento anacronistico» e il consiglio regionale vota all'unanimità la mozione della Lega che «impegna il governatore Attilio Fontana e tutta la sua giunta a chiedere di non fermare le auto Euro 5 e 6». Ma Palazzo Marino ha già fatto sapere che non rinuncerà alla domenica a piedi, che si aggiunge agli altri divieti antismog del protocollo Aria in vigore da ieri. Oggi arriverà l'ordinanza con tutti i dettagli.

Il sindaco ha ribadito che «le previsioni meteo sono incerte, ma in ogni caso la situazione è difficile». Infatti, anche ieri la concentrazione media di pm10 è stata di 93,5 microgrammi per metro cubo, quasi il doppio della soglia dei 50 a tutela della salute. «Diciamoci la verità ha poi spiegato - non è che una giornata di blocco cambi la situazione, ma non fa male a nessuno». Quindi, «facciamola; poi sono io il primo a confessare che servirà un pochettino».

Commento al vetriolo è quello dell'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo: «Siamo all'esempio di demagogia in salsa green. Il sindaco Sala cerca il consenso di chi vuole che si faccia qualcosa a tutti i costi anche se i risultati non sono significativi».

È dal 2015 che non si faceva una domenica a piedi. Poi, sono arrivate le domeniche ecologiche programmate per sensibilizzare i milanesi in concomitanza con l'emergenza smog.

