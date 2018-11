Smog, sui blocchi decide il meteo

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòOcchi puntati alle previsioni meteo prima di decidere il blocco anti-smog dei veicoli. La Regione ha modificato le regole del Protocollo aria: le procedure per l'attivazione e la disattivazione degli stop temporanei al traffico - ad oggi, scattano dopo 5 giorni consecutivi di pm10 superiore ai 50 microgrammi per metro cubo - non saranno più automatiche, ma terranno conto delle previsioni meteorologiche.Il ritocco del protocollo è giunto dopo il caso dell'ultimo stop, quello del 23 ottobre, che coincideva con una giornata di pioggia, che spazza le polveri sottili. In quell'occasione l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo (sopra nella foto)aveva affermato che «ci vogliono meno rigidità e automatismi». Dalle parole è passato ai fatti. Ed ecco la novità di quest'anno: le macchine più inquinanti saranno costrette in garage solo se il meteo prevede una giornata senza pioggia né vento. «Questione di buon senso», fanno sapere da Palazzo Lombardia. Ma tra Regione e Palazzo Marino è subito contro. A scagliarsi contro la decisione è l'assessore comunale all'Ambiente Marco Granelli: «Siamo alle comiche o è una tragedia? - ha scritto in un lungo post su Facebook - per me ridicoli, demagogici e irresponsabili. Proprio nei giorni in cui si contano morti, feriti e danni causati dal cambiamento climatico la Regione cambia le regole». Poi l'affondo sarcastico: «Ogni mattina dovrò telefonare a Cattaneo e chiedergli se, secondo lui, ci sono o no le condizioni meteo e quindi i blocchi. Ora, invece, per attuare i provvedimenti c'è un sito con dati e previsioni meteo di Arpa nel quale, in base a dati scientifici sui livelli di polveri nell'aria che respiriamo, si attuava o meno il blocco».Se Granelli boccia la Regione, i commercianti la promuovono: «Si dimostra attenta alle necessità delle persone», è il commento di Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente di Confcommercio Lombardia e presidente di Assomobilità.riproduzione riservata ®