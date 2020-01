Smog, revocati i divieti

Simona Romanò

Liberi tutti da oggi. Lo smog ha allentato la morsa e sono revocate tutte i divieti del protocollo Aria. Possono tornare a circolare, senza limitazioni (se non quelle permanenti di Area B), i diesel fino agli Euro 4 di privati e commercianti. Stop anche all'obbligo di non superare i 19 gradi in case e negozi. Complice la pioggia di venerdì e il venticello di sabato, la cappa di veleni si è momentaneamente smorzata e il pm 10 è rientrato per due giorni consecutivi entro la soglia a tutela della salute dei 50 microgrammi per metro cubo: sabato la concentrazione media era di 48,9 mg7mc, domenica di 41,8. A Milano centro però gli agenti inquinanti tendono ad alzare la testa: le centraline dell'Arpa hanno registrato, domenica, 48 mg/mc in via Senato, 44 a Verziere e 41 a Città Studi. Si spera che il meteo continui a venire in soccorso: le previsioni annunciano però un innalzamento delle temperature con le massime a sfiorare i 10-11 gradi. E la pioggia, per il momento, non dovrebbe ritornare.

«Sono bastati due giorni di condizioni climatiche appena un po' più favorevoli per migliorare la situazione», dichiara l'assessore regionale all'Ambiente, Raffaelle Cattaneo, quasi a sottolineare ancora la polemica con il Comune che aveva anticipato i divieti più severi al traffico. Immediata, a distanza, la replica dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli: «Siamo consapevoli che le misure emergenziali non siano risolutive, ma aiutano. Milano sta iniziando ad avere valori più bassi ribatte perché i provvedimenti strutturali, come Area B, qualche risultato lo danno». Ieri si è svolto anche un vertice in prefettura fra Regione e ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Cattaneo ha ribadito la volontà «di un percorso insieme che si concentri sul rinnovo degli impianti di riscaldamento». Ricordando poi che «la Lombardia aspetta da Roma ancora 112 milioni di euro di fondi» per provvedimenti anti-smog. E Costa ha assicurato che «le risorse ci sono, arriveranno, ma c'è un tempo tecnico da rispettare».

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

