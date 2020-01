Smog, Milano già maglia nera

Giovanni Migone

Milano ha già il male d'aria e non è nemmeno passato un mese dall'inizio del 2020. Il capoluogo lombardo è maglia nera dell'inquinamento: nelle prime tre settimane del nuovo anno sono 18 i giorni di sforamento per quanto riguarda i limiti delle pm10. In buona compagnia: con lei ci sono Frosinone, Torino, Padova e Treviso; Napoli con 16 e Roma con 15. A lanciare l'allarme è Legambiente, che ha pubblicato Mal'Aria, il suo report annuale. Un inizio decennio da incubo quindi, ma guardandosi alle spalle la situazione non migliora: nel 2019, sempre per quanto riguarda le polveri sottili, sono stati 26 i capoluoghi che hanno superato il limite giornaliero di 50 mg per metro cubo per più di 35 giorni tollerati. In questo caso è Torino a guidare la classifica con 86 giorni di sforamento, mentre Milano è seconda con 72 giornate, seguita da Rovigo con 69. Il rapporto di Legambiente però guarda anche più indietro: nel decennio 2010-2019, a Milano ogni cittadino è come se avesse respirato per quasi 2 anni e mezzo aria inquinata. Sono infatti ben 890 i giorni di superamento dei limiti di pm10 che vedono protagonista il capoluogo lombardo. Altro capitolo è invece quello delle concentrazioni di ozono, il cui limite è di 25 giorni di sforamento consentiti in un anno. In questo caso Milano non appare nelle prime posizioni, ma il podio allargato è quasi tutto lombardo: Lodi e Piacenza sono in cima a questa classifica con 80 giorni di sforamento ciascuno, seguite da Lecco con 73, Bergamo con 72, e Monza e Pavia con 65.

«Di fronte all'emergenza - spiega Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - non sono arrivate risposte chiare ma solo provvedimenti stop&go». Milano si piazza al quarto posto, ma nella classifica dei giorni di sforamento in 10 anni a fare compagnia al capoluogo lombardo ci sono Torino (1086), Frosinone (oltre 1000), Alessandria (896), Vicenza (846) e Asti (836).

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA