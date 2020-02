Smog giù, stop divieto ai diesel

Lo smog concede una tregua e ritornano lungo le strade i diesel.

Nelle giornate dell'emergenza coronavirus, una buona notizia arriva dalla qualità dell'aria. Il pm10 ha abbassato la testa. Quindi, le ordinanze del protocollo Aria, entrate in vigore per la terza emergenza inquinamento del 2020, sono revocate. E liberi tutti: i diesel tornano a circolare senza limiti, ovviamente nel rispetto dei divieti permanenti di Area B; e decade anche il limite dei 19 gradi in case e negozi. Le polveri sottili danno pace, ma sembra essere solo momentanea. Perché il pm10, secondo le rilevazioni delle centraline dell'Arpa, a Città Studi è 44 mg/mc, al Verziere 45 e in via Senato, nel cento città, e 52 mg/mc, ovvero già fuorilegge. Il meteo favorirà la concentrazioni degli agenti velenosi fino a sabato. L'agognata pioggia è prevista nel weekend. (S.Rom.)

