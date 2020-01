Smog fuorilegge da 12 giorni

Simona Romanò

Milano soffocata dalla cappa di smog, che non molla la presa. Non piove, non c'è vento, prevale la nebbia e la qualità dell'aria è pessima da dodici giorni, con una tregua di soltanto 24 ore, domenica scorsa: le polveri sottili non si attenuano, ma tendono a concentrarsi in modo allarmante, con il Pm 10 oltre la soglia a tutela della salute dei 50 microgrammi per metro cubo. Le centraline dell'Arpa confermano la piena emergenza inquinamento, infatti, martedì la concentrazione media nell'area metropolitana era di 53.8 mg/mc. Così i divieti del protocollo Aria tornano in vigore: diesel Euro 4 in garage e divieto di superare la temperatura di 19 gradi in case a negozi. Il meteo non verrà in soccorso. Anzi, le previsioni annunciano condizioni che favoriscono il permanere dell'aria malsana. E si va verso i divieti più severi, che scattano dopo 10 giorni consecutivi di smog fuorilegge e che obbligano allo stop anche i veicoli commerciali inquinanti. Sono decisive le prossime 48 ore. A minimizzare è l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo: «È difficile ma non drammatico l'inizio del 2020. E il 2019, su tutto il territorio regionale, il trend dello smog è stato in diminuzione». A Milano, in particolare, i giorni off l'anno scorso sono stati 72. «Ovvero il 53 per cento in meno rispetto al 2005», precisa l'esperto dell'Arpa Guido Lanzani. Di contro, il governatore Attilio Fontana rilancia e accusa il Governo di non rispettare gli impegni previsti dal protocollo firmato a giugno: «Il Governo si impegnava a svolgere attività e garantire risorse economiche per cercare di combattere l'inquinamento. Da allora a oggi non ha svolto alcun tipo di attività e non ha versato neppure un euro».

Legambiente rilancia l'allerta e sabato, come protesta, annuncia un'assemblea pubblica in nome del popolo inquinato. L'invito è di partecipare con addosso le mascherine alle 10, al capolinea Comasina della M3.

Intanto, secondo il Comune, una buona pratica, in queste giornate nere, sarebbe quella di usare maggiormente i mezzi pubblici, lasciando l'auto privata in box.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA